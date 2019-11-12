Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 3:07

Мадрид. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Мексики Марсело Эбрард сообщил, что экс-президент Боливии Эво Моралес находится на самолете, предоставленном страной.

"Эво Моралес уже на самолете правительства Мексики, отправленном для обеспечения его безопасного перемещения в нашу страну", - написал Эбрард в твиттере.

Ранее ушедший в отставку президент Боливии Моралес заявил, что покидает страну и отправляется в Мексику, предоставившую ему убежище.

МИД Перу сообщило, что самолет, вылетевший из Мексики в Боливию за бывшим президентом, дозаправился в Лиме.

В заявлении министерства говорится, что самолет вылетел в Боливию в 18:30 (2:30 по мск).

"Это решение согласуется с нашими обязательствами по Каракасской конвенции "О предоставлении дипломатического убежища" 1954 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Мексика положительно ответила на запрос подавшего в отставку с поста президента Боливии Моралеса о предоставлении ему убежища.

Эво Моралес объявил об отставке в воскресенье после 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.

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