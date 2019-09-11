Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 15:16

Гонконг. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Экс-президент Индонезии Бухаруддин Юсуф Хабиби умер на 84-м году жизни, сообщило в среду агентство Bloomberg.

Он скончался в военном госпитале имени Гатото Соеброто в столице Индонезии Джакарте.

Хабиби, являвшийся 3-м президентом Индонезии, занимал этот пост с 21 мая 1998 года по 20 октября 1999 года, и на его правление пришлось ослабление экономики Индонезии и период внутриполитической напряженности из-за последствий азиатского финансового кризиса 1997 - 1998 годов.

1ви аю

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