Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 15:06

Мадрид. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Бывший президент Перу Алан Гарсия выстрелил в себя, когда его попытались задержать полицейские по обвинениям в коррупции, сообщает в среду агентство ЭФЭ со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент, по данным агентства, произошел в его доме в Лиме. А.Гарсия, по первым данным, выстрелил себе в шею. Сообщается, что экс-президента доставили в больницу в Лиме. О тяжести его ранений не сообщается.

А.Гарсия занимал должность президента Перу дважды: в 1985-1990 и 2006-2011 годы.

В Перу А.Гарсия подозревают в получении взяток от бразильской компании Odebrecht. В Латинской Америке эта компания потратила сотни миллионов долларов на подкуп высокопоставленных чиновников, министров и президентов для получения выгодных госконтрактов.

В марте 2018 года президент Перу Педро Пабло Кучински объявил о решении покинуть свой пост после угрозы импичмента. Скандал, приведший к попытке импичмента П.Кучински в декабре, разгорелся после публикации информации о том, что две связанные с ним фирмы получали крупные суммы денег от бразильской строительной компании Odebrecht.

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