Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 11:23

Дели. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, отбывающий тюремный срок за коррупцию, несколько дней назад перенес сердечный приступ и теперь борется за жизнь, передают местные СМИ со ссылкой на его врача.

"Состояние бывшего премьер-министра Наваза Шарифа - критическое, он борется за свое здоровье и жизнь", - написал в Twitter личный врач Шарифа Аднан Хан.

В настоящее время Шариф находится в больнице в Лахоре. По словам его врача, у него пониженный уровень тромбоцитов и проблемы с работой почек.

Шарифа госпитализировали на прошлой неделе, когда у него резко понизился уровень тромбоцитов в крови до опасного уровня.

В понедельник главврач больницы, где лечат Шарифа, заявил, что следующие двое суток станут решающими для его здоровья и жизни.

В 2017 году Верховный суд Пакистана отстранил его от должности премьер-министра и запретил ему до конца жизни занимать эту должность, также его приговорили к 7 годам лишения свободы. Сам он обвинения в коррупции отрицает и называет себя жертвой спецслужб.

Расследование в отношении Шарифа началось после скандальной публикации "панамского архива". В документах говорилось, что несколько детей Шарифа были связаны с офшорными компаниями, которые, предположительно, использовались для перенаправления средств и покупки иностранных активов, в частности дорогостоящих квартир на фешенебельной лондонской улице Парк-Лейн.

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