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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 20:02 25.09.2018 - 20:02

Мадрид. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Бывший премьер-министр Франции Манюэль Вальс во вторник объявил, что будет участвовать в предвыборной гонке на пост мэра испанского города Барселона, сообщают западные СМИ.

"Я хочу стать следующим мэром Барселоны", - сказал экс-глава Социалистической партии Франции, выступая на мероприятии в столице Каталонии.

56-летний французский политик - каталонец, он родился в Барселоне. С 2014 по 2016 годы он занимал пост премьер-министра Франции.

М.Вальс ранее не раз выступал с критикой движения за независимость Каталонии от Испании и ранее уже заявлял, что рассматривает возможность претендовать на пост мэра Барселоны.

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