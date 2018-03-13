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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 13:41 13.03.2018 - 13:41

Москва/Мадрид. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо заявил о невиновности двух подсудимых-россиян, проходящих по так называемому делу "русской мафии в Испании".

"Бывший прокурор сегодня дал показания в суде по делу 16 человек, которых обвиняют в

том, что они входили в русскую мафиозную группировку, действовавшую в Испании. Он заявил о непричастности двоих из обвиняемых - бывшего депутата Госдумы Владислава Резника и его жены",- сообщила во вторник "Интерфаксу" адвокат В.Резника Юлия Макарова.

По ее словам, после недельного перерыва Национальная судебная коллегия возобновила разбирательство в отношении обвиняемых, задержанных в ходе операции "Тройка", во время которой с 2008 по 2009 год была ликвидирована так называемая "Тамбовско-Малышевская" группировка русской мафии. По данным следствия, она действовала в Испании с 1996 года.

На скамье подсудимых оказались 16 из 25 обвиняемых - девять из них находятся в бегах, в том числе и предполагаемый лидер группировки Геннадий Петров и его "правая рука" Леонид Христофоров.

"Луис Морено Окампо предстал перед судом по просьбе защиты бывшего председателя комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям российской Думы Владислава Резника",- отметила Ю. Макарова. Она пояснила, что экс-прокурор провёл собственное расследование по просьбе адвоката жены В. Резника - обвиняемой Дианы Гиндин.

М. Окампо сообщил, что 3 декабря 2015 года он посетил Москву и встретился с генеральным прокурором России, "который говорил о сложности в расследовании происхождения средств Резника и его жены". М. Окампо также рассказал, что отправился в Лондон заказать профессиональную экспертизу, которая бы определила, был ли В. Резник человеком, фигурирующим в записи телефонного разговора с Г. Петровым в 2009 году о "некой подозрительной миссии".

Экс-прокурор Международного уголовного суда заявил, что согласно отчету экспертизы звонок нельзя приписать В. Резнику.

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