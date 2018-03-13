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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 15:50 13.03.2018 - 15:50

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Москва/Мадрид. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Прокурор Международного уголовного суда (МУС) в отставке Луис Морено Окампо заявил о невиновности двух подсудимых-россиян, проходящих по так называемому делу "русской мафии в Испании", - Владислава Резника и его жены, сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Гофштейн во вторник.

"Морено Окампо сегодня дал показания в суде по делу 16 человек, которых обвиняют в том, что они входили в русскую мафиозную группировку, действовавшую в Испании. Он заявил о непричастности двоих из обвиняемых - бывшего депутата Госдумы Владислава Резника и его жены Дианы Гиндин", - сказал адвокат.

По его словам, накануне Национальная судебная коллегия возобновила разбирательство по делу так называемой "Тамбовско-Малышевской" группировки русской мафии, которое возникло в ходе операции "Тройка" в 2008 - 2009 году. По мнению обвинения, данная группа якобы действовала в Испании с 1996 года. На скамье подсудимых сейчас оказались 16 из 25 обвиняемых, поскольку девятеро не явились на суд, в числе неявившихся и предполагаемый лидер группировки Геннадий Петров и его "правая рука" Леонид Христофоров.

"Луис Морено Окампо предстал перед судом по просьбе защиты В. Резника - бывшего председателя Комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям российской Думы",- отметил А. Гофштейн. Экс-прокурор МУС пояснил, что изучил материалы уголовного дела и провел собственное расследование по просьбе адвоката жены В. Резника (также обвиняемой Д.Гиндин). Морено Окампо в ходе судебного заседания заявил "об абсолютной непричастности В. Резника и его жены к какой-либо преступной деятельности в рамках предъявленного обвинения". "Один из уважаемых в мире экспертов в области расследования преступлений заявил об отсутствии в деле каких-либо доказательств против Резника и его жены", - подчеркнул адвокат.

Морено Окампо сообщил также, что "российские власти тщательно проверили все совершенные Резником и его женой финансовые операции по приобретению имущества в Испании". В ходе расследования было установлено, что сделки В. Резника и его супруги в Испании были законными, не являлись отмыванием денежных средств, осуществлялись "не за счет средств преступного происхождения".

Экс-прокурор МУС кроме того заявил, что первоначально в ходе расследования данного дела у испанского обвинения не было претензий ни к В.Резнику, ни к его жене, их не расценивали как участников преступной группировки. Единственным основанием обвинения В.Резника в участии в преступной группе стал для обвинения телефонный разговор 2009 года, который якобы состоялся между ним и Г.Петровым. В данном разговоре некто 1 января поздравляет Г.Петрова с Новым годом и называет вождем. "Указанный разговор не принадлежит В.Резнику, о чем в деле имеется масса доказательств. Дополнительно Морено Окампо представил суду заключение экспертизы, которую он заказал в Лондоне с целью определить, был ли В. Резник человеком, фигурирующим в записи телефонного разговора. Отчет экспертизы однозначно установил, что звонок нельзя приписать В. Резнику", - сказал А.Гофштейн.

Таким образом, по его словам, Морено Окампо заявил, что опровергнуто единственное "доказательство", положенное прокуратурой в основу обвинения против В.Резника.

Более того, в ходе судебного заседания в понедельник был допрошен свидетель, который признал, что на записи данного телефонного разговора именно его голос, и это он разговаривал с Петровым 1 января 2009 года, добавил адвокат.

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