Бывший северокорейский посол попросил политического убежища в Италии

Этот контент был опубликован 3 января 2019 г. 9:45

Гонконг. 3 января. ИНТЕРФАКС - Экс-посол КНДР в Риме Чо Сон Гиль обратился к властям Италии с просьбой получения убежища и персональной защиты, передает в четверг телеканал "Уай-Ти-Эн" со ссылкой на спецслужбы Южной Кореи.

По его данным, 48-летний Чо Сон Гиль вместе со своей супругой пропал в начале ноября 2018 года за несколько дней до истечения срока его полномочий.

В свою очередь южнокорейские спецслужбы сообщают, что в начале декабря Чо Сон Гиль попросил у итальянских властей политического убежища.

Пхеньян это информацию пока никак не прокомментировал.

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