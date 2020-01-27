Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 3:04

Вашингтон. 27 января. ИНТЕРФАКС - Джон Болтон - отставной советник президента США по национальной безопасности - в своей готовящейся к выпуску книге признал, что президент США Дональд Трамп пытался путем задержки финансовой помощи Украине добиться проведения украинскими властями расследования деятельности отца и сына Байденов, сообщило издание New York Times.

Как пишет газета, в не опубликованной книге Болтон сообщает, что он, госсекретарь Майк Помпео и шеф Пентагона Марк Эспер оказывали давление на Трампа с целью направить уже одобренную Конгрессом помощь. Но в августе 2019 года в разговоре с Болтоном Трамп сказал, что предпочитает не посылать никакой помощи Украине, пока украинские чиновники не предоставят материалы о результатах расследования о деятельности на Украине бывшего вице-президента США Джо Байдена - наиболее вероятного соперника президента на выборах 2020 года - и его сына Хантера.

Черновик книги Болтон направил для ознакомления в Белый дом.

Случай с задержкой помощи Украине рассматривается демократами в американском конгрессе как давление на украинские власти, он стал одним из основных пунктов обвинений в адрес Трампа на проходящем в Сенате процессе об импичменте президента.

Демократы настаивают, чтобы Болтон дал показания на процессе, Трамп и Белый дом выступают против его участия.

Трамп заявил ранее: "Он (Болтон - ИФ) занимался вопросами национальной безопасности. Он знает, что я думаю по ряду тем, по поводу иностранных лидеров, правительств".

"Кроме того, здесь нужно отметить, что он ушел в отставку не самым мирным образом", - добавил президент.

Он пояснил, что было бы неправильно, если бы на открытых слушаниях в сенате Болтон, к примеру, начал бы рассказывать о том, что президент США на самом деле думает о том или ином иностранном лидере.

1гк мк

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