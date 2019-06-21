Этот контент был опубликован 21 июня 2019 г. 5:21

Вашингтон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Экс-советник президента США Хоуп Хикс в ходе допроса в юридическом комитете Палаты представителей заявила, что не имеет сведений о связях представителей штаба Дональда Трампа с россиянами.

"Я работала в предвыборном штабе девять месяцев. Никакие русские к нему отношения не имели. Я это знаю точно, потому что я была там", - следует из обнародованной 273-страничной стенограммы допроса Хикс.

Она сообщила, что "очень удивлена" тем, что в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера зафиксировано более 100 контактов между членами или соратниками кампании Трампа и Россией.

Экс-помощник президента США добавила, что ей неизвестно, чтобы кто-либо из участников предвыборного штаба общался с лицами из России в период кампании.

Она также утверждала, что "не помнит каких-либо разговоров" с Дональдом Трампом-младшим о встрече в июне 2016 в Трамп Тауэр.

Хикс согласилась с оценкой разведывательного сообщества США, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года.

Однако, по ее мнению, целью такого вмешательства была попытка "подорвать легитимность Трампа".

На вопрос, могут ли ее показания в Конгрессе разозлить президента США, Хикс ответила: "Я думаю, что президент знает, что я скажу правду, и правда в том, что не было никакого сговора. И я рада сказать это столько раз, сколько необходимо сегодня".

Говоря о публикации WikiLeaks компрометирующей информации о Демократической партии, Хикс отметила, что кампания Трампа "испытала облегчение, так как мы не были единственной кампанией с проблемами".

По словам демократов в комитете, адвокаты из администрации Трампа посоветовали Хикс отказаться от ответов на 155 вопросов.

Бывшего советника Трампа сопровождали два частных адвоката, а также три юриста Белого дома и один из Министерства юстиции, которые возражали на протяжении почти восьмичасового заседания практически на каждый вопрос о работе Хикс в администрации.

В своем заявлении в четверг высокопоставленный республиканец юридического комитета Дуг Коллинз сказал, что комитет не узнал "ничего нового" из показаний Хикс и отметил, что если глава комитета Джеррольд Надлер "действительно заинтересован в сборе новых фактов", он должен вызвать Мюллера.

Надлер вел переговоры о появлении Мюллера в течение нескольких недель, но так и не достиг договоренности.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

В июле 2016 года WikiLeaks опубликовала тысячи электронных адресов и писем комитета Демократической партии, в том числе письма с личного аккаунта Джона Подесты, (бывшего руководителя предвыборной кампании Хиллари Клинтон). Американские спецслужбы обвинили Россию в похищении компрометирующей информации о Демократической партии с последующей передачей WikiLeaks.

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