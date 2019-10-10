Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 15:50

Вашингтон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Бывший советник президента США по России и Евразии Фиона Хилл выступит со свидетельскими показаниями перед тремя комитетами палаты представителей Конгресса США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ожидается, что слушания будут организованы тремя комитетами палаты представителей: по иностранным делам, разведке и по надзору и реформам в понедельник 14 октября за закрытыми дверями.

Советник Трампа по России и Евразии Хилл покинула свой пост в августе.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!