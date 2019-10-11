Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 4:09

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Экс-советник президента США по России и Евразии Фиона Хилл расскажет законодателям Палаты представителей, что личный адвокат Трампа - Руди Джулиани и его соратники проводили теневую внешнюю политику в отношении Украины в обход Совета нацбезопасности США, сообщает NBC News со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, Хилл заявит, что Джулиани и посол США в ЕС Гордон Сондланд обошли Совет национальной безопасности и официальные процедуры Белого дома, чтобы поговорить с президентом об Украине.

Как отметил бывший высокопоставленный чиновник Белого дома в беседе с телеканалом, в администрации президента экс-советник по России не считается человеком, лояльным Трампу. Поэтому появление Хилл перед законодателями, запланированное на следующую неделю, вызвало страх среди людей, близких к президенту.

Ранее председатели трех комитетов Палаты представителей США попросили Хилл 14 октября выступить со свидетельскими показаниями, и она согласилась.

Как сообщил NBC News осведомленный источник, до сих пор Белый дом не связался с ней, чтобы попытаться помешать ей дать показания.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

1вз гс

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