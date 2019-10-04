Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 9:35

Таллин. 4 октября. ИНТЕРФАКС - В Эстонии к пяти годам заключения приговорен бывший сотрудник полиции безопасности Владимир Куликов за шпионаж в пользу России.

Обвинительный приговор был вынесен Харьюнским уездным судом еще в сентябре, но 4 октября он вступил в силу, сообщил портал телерадиовещания ERR.

Куликову были предъявлены обвинения по статье, предусматривающей наказание за разведывательную деятельность, направленную против Эстонской Республики, и ее поддержку, а также создание и поддержание антиэстонских связей. Детали обвинения не разглашаются, но признаков госизмены, о которой ранее говорило руководство полиции безопасности, выявлено не было.

Куликов уволился из полиции безопасности в 2012 году из-за полученной на службе травмы. Ему рекомендовали не посещать Россию из-за интереса российских спецслужб. Но Куликов все-таки в Россию поехал, где спецслужбы РФ вступили с ним в контакт.

Во время службы в полиции безопасности он был награжден орденом Орлиного креста. Один раз он признавался в полиции безопасности сотрудником года. После ухода со службы работал тренером по дзюдо.

Куликов был задержан 26 марта, на следующий день его арестовали.

яч

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