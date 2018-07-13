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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 12:24 13.07.2018 - 12:24

Берлин. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Бывшего телохранителя террориста Усамы бен Ладена Сами А. пятницу утром депортировали из Германии, сообщила журналистам представитель МВД ФРГ Аннегрет Корф.

"Могу подтвердить, что сегодня утром его доставили в Тунис и передали тунисским властям", - сказала А.Корф.

Таким образом она подтвердила появившееся ранее сообщения СМИ.

Сами А. - гражданин Туниса, последние годы с женой и детьми жил в городе Бохум. В конце июня его задержали и отправили в депортационную тюрьму. Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев вначале санкционировало депортацию, но Сами А. решение опротестовал, подав прошение в суд. Суд в свою очередь решил, что мужчину депортировать нельзя потому, что гарантий того, что его не будут пытать на родине, нет.

По данным журнала "Шпигель", решение суда поступило слишком поздно - на тот момент самолет с Сами А. уже находился в воздухе.

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