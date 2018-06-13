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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 14:38 13.06.2018 - 14:38

Мадрид. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Экс-футболист мадридского "Реала" Фернандо Йерро будет работать в качестве главного тренера сборной Испании по футболу во время чемпионата мира в России, сообщает пресс-служба национальной команды.

На посту наставника сборной Ф.Йерро заменит Хулена Лопетеги, об отставке которого стало известно ранее в среду.

Королевская испанская футбольная федерация приняла решение уволить Х.Лопетеги после того, как накануне он подписал контракт с мадридским "Реалом".

Первый матч на ЧМ-2018 сборная Испании проведет через два дня после увольнения главного тренера - 15 июня. Соперником будет команда Португалии.

Ф.Йерро с 1989 по 2003 годы играл на позиции защитника в "Реале", проведя 439 матчей. Начал тренерскую карьеру в том же клубе в качестве ассистента, а затем в 2016-2017 гг. возглавлял "Реал Овьедо".

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