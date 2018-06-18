Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 7:14 18.06.2018 - 07:14

Нью-Йорк. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Правоохранительные органы США предъявили основателю и бывшей CEO Theranos Элизабет Холмс и бывшему операционному директору и главе совета директоров компании Рамешу Балвани обвинения в обмане инвесторов, пациентов и врачей.

Э.Холмс и Р.Балвани с помощью рекламы и продвижения услуг подталкивали врачей докторов и пациентов использовать услуги лаборатории Theranos, хотя знали, что компания не в состоянии обеспечить точный и надежный анализ крови, говорится в сообщении прокуратуры США.

Если суд вынесен обвинительный приговор, 34-летняя Э.Холмс и 53-летний Р.Балвани могут получить до 20 лет тюрьмы, штрафы размером до $250 тыс.

На пике Theranos, которая утверждала, что разработала инновационный метод анализа крови, имела капитализацию в $9 млрд. Однако в 2015 г. стало известно, что разработанные компанией анализаторы не дают надежных результатов, способны проводить лишь небольшое число тестов, а компания проводит основную часть тестов на оборудовании, закупленном у сторонних поставщиков. Сейчас Theranos находится в стадии ликвидации.

Иск против Э.Холмс и Р.Балвани по обвинениям в мошенничестве подала ранее также Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), заявив, что руководители Theranos привлекли средства инвесторов в размере более $700 млн с помощью мошеннической схемы.

Э.Холмс и Р.Балвани приводили заведомо ложные факты в презентациях для инвесторов и релизах для прессы, а также при демонстрации продуктов компании. Theranos пыталась таким образом убедить инвесторов в революционности ее ключевого продукта - портативного анализатора крови - за счет его способности проводить весь спектр анализов по капле крови из пальца.

Э.Холмс в рамках урегулирования претензий SEC уже согласилась выплатить штраф в размере $500 млн.

Аа ко бп*

Neuer Inhalt Horizontal Line