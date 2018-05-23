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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 16:04 23.05.2018 - 16:04

Брюссель. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия представила в среду проект бюджета ЕС на 2019 год, который рассчитан на 166 млрд евро кредитных обязательств, что предусматривает его увеличение на 3% по сравнению с 2018 годом, сообщил в среду на пресс-конференции в Брюсселе член ЕК по бюджету Гюнтер Эттингер.

"Мы предлагаем амбициозный бюджет, который продолжит поддерживать наши приоритеты, в частности, в том, что касается инвестиций, занятости, молодежи, миграции, солидарности и безопасности, и который генерирует добавленную стоимость для наших граждан", - заявил Г.Эттингер.

"Мы нуждаемся в стабильности для Европейского союза, и я надеюсь достичь согласия (по проекту бюджета - ИФ) с (Евро)парламентом и Советом (ЕС), как можно скорее", - отметил еврокомиссар.

В Еврокомиссии уточняют, что это предложение по бюджету основано на условии, что Великобритания после выхода из ЕС, планируемого на 30 марта 2019 года, продолжит вносить финансовый вклад и участвовать в исполнении бюджетов ЕС вплоть до конца 2020 года, как если бы она по-прежнему была государством-членом ЕС.

В материалах Еврокомиссии также дается разъяснение, что проект бюджета на 2019 год предусматривает два типа суммарных показателей для каждой финансируемой программы: обязательства и платежи. "Обязательства" - это ресурсы, которые могут быть согласованы по контракту в конкретном году, в то время как "платежи" соответствуют реально выплачиваемым суммам.

В предложенном проекте бюджета ЕС на 2019 год обязательства установлены в объеме 166 млрд евро, что на 3% больше по отношению к 2018 году, а платежи составляют 149 млрд евро, что также увеличено на 3% по отношению к 2018 году.

Теперь это предложение по бюджету 2019 года должны рассмотреть Европейский парламент и Совет ЕС.

В начале мая Европейская комиссия представила свое предложение по долгосрочному бюджетному плану ЕС на период 2021-2027 гг.

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