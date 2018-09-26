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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 19:23 26.09.2018 - 19:23

Хельсинки. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Федеральным бюджетом предусмотрено 37-38 млрд рублей на первый шаг по рекультивации полигона "Красный бор", заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев по итогам переговоров российского и финского премьеров в среду.

"Возвращаясь к теме "Красного бора", хочу сказать, что это уже не теоретический разговор. Я думаю, что сегодня премьеры выйдут на конкретные договоренности. Более того, в федеральном бюджете необходимые средства на первый шаг - это около 37-38 млрд рублей - уже прописаны", - сказал он.

А.Лихачев напомнил, что полигон "Красный бор" является одним из самых потенциально опасных источников заражения. В нем, по предварительной оценке, сконцентрировано более 2 млн тонн токсичных отходов, причем их накопление шло еще с советских времен.

"Вся страна свозила туда продукцию и результаты деятельности и химических, и медицинских предприятий. И, конечно, сейчас огромное количество экологических рисков таит в себе это грандиозное собрание промышленных отходов и первой, и второй категории опасности", - подчеркнул глава "Росатома".

Задача, по его словам, заключается в том, чтобы найти технологические решения и в рамках федерального проекта "Чистая страна" начать работу по нейтрализации, утилизации всех скопившихся отходов.

А.Лихачев отметил, что финские партнеры предложили свои технологии, причем соответствующий подход был одобрен премьер-министром РФ. Одновременно с этим министерство природных ресурсов и экологии РФ ведет переговоры с "Росатомом", для того чтобы одно из предприятий корпорации - "РосРао" - стало единым оператором работы с этим опасным объектом.

"Похоже, мы договоримся, потому что со стороны Финляндии партнером готова выступить компания Fortum, хорошо известная в России, обладающая необходимыми компетенциями. Более того, Fortum является нашим партнером в реализации проекта строительства атомной станции "Ханхикиви", - сказал А.Лихачев, подчеркнув, что Fortum является одним из крупнейших акционеров компании-заказчика "Росатома" по реализации этого проекта - Fennovoima.

Глава "Росатома" добавил, что именно с компанией Fortum сейчас и ведутся переговоры о дальнейших шагах по развитию и улучшению управления проектом "Ханхикиви".

Ах ак ав*

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