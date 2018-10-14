Бюст политику Евгению Примакову появился в Египте
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Казань. 14 октября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - В Каире в сквере рядом с Российским центром науки и культуры при участии президента Татарстана Рустама Минниханова открылся бюст известному российскому востоковеду и политическому деятелю Евгению Примакову, сообщает пресс-служба главы республики.
Выступая в том числе от лица председателя группы "Россия - исламский мир", Р.Минниханов заметил, что это мероприятие проходит в юбилейный год установления дипломатических отношений между нашими странами, которым уже 75 лет.
"Примечательно, что открытие первого бюста за рубежом проходит именно в Египте, где он начал свою зарубежную журналистскую деятельность и в стране, в которую он был по-настоящему влюблен", - подчеркнул он.
Глава республики отметил, что Евгений Максимович совместно с первым президентом Татарстана Минтимером Шариповичем стоял у истоков создания группы стратегического видения "Россия - Исламский мир". "Сегодня группа продолжает их начинания", сказал политик.
Ранее сообщалось, что в ходе встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси Р.Минниханов предложил провести одно из заседаний группы стратегического видения "Россия Исламский мир" в Каире.
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Интерфакс