Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 17:22

*** Об эффективности вакцины может быть известно уже в конце осени

Вашингтон. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Один из ведущих экспертов Белого дома по борьбе с коронавирусом врач-инфекионист Энтони Фаучи заявил во вторник, что для глобального обеспечения вакциной против COVID-19 будет лучше, если ее разработают несколько компаний.

"У нас есть много кандидатов (на разработку вакцины - ИФ), и, мы надеемся, что будет несколько победителей", - заявил Фаучи на открытии слушаний в Сенате.

"Это важно, поскольку это позволит обеспечить глобальный доступ (к вакцине - ИФ) в случае, если у нас (будет - ИФ) больше одного успешного кандидата", - добавил врач.

Фаучи также выразил надежду на то, что о результатах тестирования вакцины и ее эффективности станет известно уже в конце осени - начале зимы.

Кроме того, врач отметил, что "могут быть очень серьезные последствия" слишком раннего выхода страны из режима изоляции и возобновления работы штатов. Он подчеркнул, что "небольшие скачки (в количестве заразившихся - ИФ) могут превратиться во вспышки (COVID-19 - ИФ)". При этом он выразил сомнение в официальных данных по заражениям COVID-19 в США, предположив, что их реальное количество выше.

В апреле Фаучи предполагал, что к январю следующего года в США могут быть готовы сотни миллионов доз вакцины против коронавируса COVID-19.

"Мы хотим действовать быстро, но в то же время хотим убедиться, что она (вакцина - ИФ) будет безопасна и эффективна, - добавил Фаучи. - Я думаю, это выполнимо в случае, если все сложится".

В начале этого года врач заявлял, что создание вакцины займет от года до 18 месяцев.

Готовность вакцины к началу следующего года зависит от результата ее клинических испытаний.

Над разработкой вакцины работают такие компании, как Johnson & Johnson, Moderna, а также Оксфордский университет.

Как сообщала газета The New York Times, команда Оксфорда, вероятно, имеет больший прогресс в создании вакцины. Ожидается, что первые несколько миллионов доз вакцины команда университета подготовит в лучшем случае уже к сентябрю.

1ви ар

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