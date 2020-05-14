Брюссель. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Евросоюз не предусматривает мер, которые бы дали преимущества европейцам над другими в использовании будущей вакцины против коронавируса, заявил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер.

"Вся логика действий Европейской комиссии заключается в том, чтобы как раз избежать подобного (...) и разработать такую стратегию, которая позволит предоставить в распоряжение всех, кто в этом нуждается, будь то в Европе или вне ее, необходимую вакцину для защиты против COVID-19", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сделанное накануне французской фармацевтической фирмой Sanofi заявление о том, что в случае изготовления ею вакцины, она, вероятно, в первую очередь поставит ее в США, так как эта страна "разделяет риск" финансирования исследований, ведущихся в партнерстве. Американское правительство, по мнению руководства фирмы, имеет право на самый крупный предварительный заказ.

В свою очередь другой представитель ЕК Стефан де Кеерсмэкер, отвечая на тот же вопрос, заявил, что на первое место "важно выдвинуть солидарность и тесное сотрудничество".

"Я думаю, что это единственный способ эффективно реагировать на пандемию. Эта солидарность ясно проявилась, когда мы с нашими партнерами со всего мира смогли собрать около 7,4 млрд евро во время донорской телеконференции по борьбе с пандемией, организованной 4 мая. Идея в том, чтобы получить вакцину для общественного блага, доступную для всех и по приемлемой цене", - объяснил де Кеерсмэкер.

Он сообщил, что Еврокомиссия поддерживает контакты с международными инстанциями, чтобы ускорить исследования по вакцине. При этом вакцина должна быть еще одобрена Европейским агентством лекарственных средств, и ЕК будет следить за тем, чтобы оно работало как можно скорее с целью дать вакцине "зеленый свет" и перейти к стадии ее производства в крупных масштабах всюду в Европе.

"Исследования по вакцине, производство вакцины - это абсолютный приоритет для Европейской комиссии. И еврокомиссар (по здравоохранению Стелла - ИФ) Кириакидис придает этому большое значение, поэтому данные исследования были предметом совещания по координации с государствами-членами, чтобы обеспечить правильный подход, и это остается в самом центре нашей работы", - заверил де Кеерсмэкер.

Заявление Sanofi о приоритете США возмутило французский политический класс. В частности, госсекретарь при министре экономики и финансов Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила: "Для нас было бы недопустимо, чтобы та или иная страна имела привилегированный доступ (...) под денежным предлогом".

Выступая 4 мая в ходе донорской телеконференции, президент Франции Эмманюль Макрон подчеркнул, что международные усилия по разработке вакцины против коронавируса должны привести к тому, что она будет доступна всем на планете.

"Мы стремимся ускорить исследовательскую работу по методам лечения и вакцине, хотя и знаем, что это потребует времени. В центре этой инициативы лежит решение, которое мы должны коллективно взять на себя, что эта вакцина, когда она будет изготовлена, станет всемирным общественным достоянием. То есть она не будет принадлежать кому-то, она будет принадлежать всем", - сказал Макрон.

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