Этот контент был опубликован 27 мая 2020 г. 16:33

Вашингтон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Вакцина против коронавируса COVID-19 может быть готова к использованию к концу этого года, заявил в среду ведущий инфекционист США Энтони Фаучи в эфире телеканала CNN.

"Я говорил в январе, что на это (создание вакцины - ИФ) уйдет год-полтора...Я все еще думаю, у нас есть хорошие шансы на то, что, если все сложится, мы можем получить готовую к использованию вакцину к концу года, к ноябрю-декабрю," - заявил Фаучи.

Как отмечает CNN, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на данный момент 10 вакцин, которые, возможно, подходят для борьбы с коронавирусом, проходят клинические испытания на людях.

Над разработкой вакцины работают такие компании, как Johnson & Johnson, Moderna, а также Оксфордский университет.

Как сообщала в апреле газета The New York Times, у команды Оксфорда, вероятно, - больший прогресс в создании вакцины. Ожидается, что первые несколько миллионов доз вакцины команда университета подготовит в лучшем случае уже к сентябрю.

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