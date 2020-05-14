Этот контент был опубликован 14 мая 2020 г. 13:24

Брюссель. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Вакцина против коронавируса может быть готова через год по оптимистичному сценарию, который основан на данных текущих испытаний, заявили в четверг в Европейском агентстве лекарственных средств.

"Если все пойдет по плану, то некоторые из вакцин могут быть готовы к получению разрешения через год", - заявил на пресс-конференции сотрудник агентства, отвечающий за стратегию развития вакцины, Марко Кавалери.

"Это всего лишь прогнозы, основанные на том, что мы видим сейчас. Но я должен еще раз подчеркнуть, что это наилучший сценарий", - сказал он, добавив, что не все вакцины, которые разрабатываются сейчас, в итоге получат разрешение.

"Также нам известно, что могут быть и задержки", - добавил Кавалери.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!