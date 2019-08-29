Варшава. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Бывший президент Польши и лидер профсоюза "Солидарность" Лех Валенса считает неправильным то, что Россию не пригласили на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые запланированы в Польше на 1 сентября.
"Не пригласив Россию, мы лишь ухудшаем наши и без того плохие отношения", - сказал Валенса в интервью польской газете "Речь Посполита".
"Если у нас есть возражения, давайте разговаривать, а не изолировать", - отметил экс-президент Польши.
"На Польшу напали с двух сторон, одну сторону пригласили, а другую нет, - продолжил Валенса. - Путин должен 1 сентября быть в Польше и услышать правду о том, как на нас напали. Он должен услышать несколько нелицеприятных слов, но в дипломатической манере".
1 сентября в Польше пройдут памятные мероприятия, приуроченные к 80-летию начала Второй мировой войны. На них приглашены лидеры США, ряда европейских стран, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель. При этом польские власти не стали приглашать на мероприятия Владимира Путина из-за присоединения Крыма к России в 2014 году.
"Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с приглашением лидера, который на сегодняшний день действует таким образом по отношению к своему соседу", - сказал ранее польский вице-премьер Яцек Сасин.
В Кремле негативно отнеслись к решению властей Польши не направлять официальное приглашение России на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Негативно. Любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине или Великой Отечественной войне, или Второй мировой войне без участия нашей страны не могут считаться полноценными, ибо роль нашей страны в завершении Второй мировой войны невозможно переоценить", - сказал Д.Песков журналистам.
Так он ответил на вопрос, как в Кремле относятся к решению Польши не направлять РФ приглашения на мемориальные мероприятия к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Первого сентября 1939 года Германия начала Вторую мировую войну, напав на Польшу.
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