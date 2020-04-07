Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 11:47

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Пекин. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, на конец марта 2020 года составляли $3,061 трлн, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК).

По сравнению с февралем они сократились на $46 млрд, или на 1,5%, что является максимальным падением с конца 2016 года.

Эксперты в среднем ожидали менее значительного снижения по сравнению с февральским уровнем в $3,107 трлн - на $7 млрд, до $3,1 трлн свидетельствуют данные Trading Economics.

Сокращение резервов связано, как с укреплением доллара США, так и с пересмотром оценки стоимости активов в портфеле НБК. Рост курса американской валюты уменьшил стоимость других валют в резервах Центробанка, отмечают в Государственном управлении валютного контроля КНР (SAFE).

Долларовый индекс, рассчитываемый Bloomberg, в марте подскочил до максимума с 2016 года на фоне резкого увеличения спроса на американскую валюту в связи с волнениями на мировых финансовых рынках из-за пандемии коронавируса.

Резервы золота в стоимостном выражении на конец марта составили $100,79 млрд, сообщил НБК.

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