Валютные резервы Китая в сентябре снизились на 0,7% - до минимума с июля 2017г
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Пекин. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, сократились в сентябре на 0,7%, или на $22,7 млрд, по сравнению с предыдущим месяцем.
Согласно данным Народного банка Китая (НБК, центробанк страны), показатель составил $3 трлн 87,03 млрд против $3 трлн 109,72 млрд в августе.
Эксперты в среднем прогнозировали сокращение до $3,105 трлн, сообщает Trading Economics. Сентябрьский объем является минимальным с июля прошлого года.
Как сообщила официальный представитель Государственного управления валютного контроля КНР Ван Чуньин, незначительное сокращение валютных резерв Китая объясняется повышением процентных ставок Федеральной резервной системой США и ослаблением курса японской иены более чем на 2%, отмечает агентство "Синьхуа".
Относительно сентября прошлого года валютные резервы также уменьшились на 0,7%.
Резервы КНР в золоте в стоимостном выражении в минувшем месяце составляли $70,327 млрд по сравнению с $71,228 млрд на конец августа.
оь вч пч
Интерфакс