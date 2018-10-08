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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 9:28 08.10.2018 - 09:28

Пекин. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, сократились в сентябре на 0,7%, или на $22,7 млрд, по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно данным Народного банка Китая (НБК, центробанк страны), показатель составил $3 трлн 87,03 млрд против $3 трлн 109,72 млрд в августе.

Эксперты в среднем прогнозировали сокращение до $3,105 трлн, сообщает Trading Economics. Сентябрьский объем является минимальным с июля прошлого года.

Как сообщила официальный представитель Государственного управления валютного контроля КНР Ван Чуньин, незначительное сокращение валютных резерв Китая объясняется повышением процентных ставок Федеральной резервной системой США и ослаблением курса японской иены более чем на 2%, отмечает агентство "Синьхуа".

Относительно сентября прошлого года валютные резервы также уменьшились на 0,7%.

Резервы КНР в золоте в стоимостном выражении в минувшем месяце составляли $70,327 млрд по сравнению с $71,228 млрд на конец августа.

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