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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 8:38 09.07.2018 - 08:38

Пекин. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, неожиданно увеличились в июне по сравнению с предыдущим месяцем, несмотря на опасения экспертов, что ослабление юаня приведет к оттоку капитала из страны.

Согласно данным Народного банка Китая (НБК, центробанк страны), резервы выросли на $1,51 млрд по сравнению с маем, до $3,112 трлн.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали сокращение резервов на $10 млрд.

Повышение резервов в июне было отмечено после их снижения в предыдущие два месяца: в мае их объем упал на $14,23 млрд, в апреле - на $17,97 млрд, сообщил НБК.

В Государственном управлении валютного контроля (SAFE) КНР отмечают, что небольшое изменение валютных резервов в прошлом месяце является результатом колебаний цен активов, в которые инвестированы резервы, а также снижения стоимости многих валют относительно доллара США.

Некоторые эксперты выразили недоумение в связи с ростом резервов, отметив, что отсутствие прозрачности этих данных затрудняет оценку того, каким образом, изменение цен активов поддержало их, учитывая, что ослабление мировых валют относительно доллара США должно было понизить объем резервов в долларовом выражении.

Цены американских гособлигаций, составляющих значительную часть резервов, немного снизились в июне, свидетельствуют данные Wind Information. Таким образом, рост резервов должен был обеспечить подъем цен других активов, пишет Dow Jones.

Китайские власти сохраняют готовность использовать резервы для поддержки юаня, который в июне подешевел на 3,5% относительно доллара США на фоне эскалации торгового спора между Вашингтоном и Пекином, отмечает экономист Standard Chartered Дин Шуан.

В сообщении SAFE, обнародованном в понедельник, отмечается, что "валютные резервы в Китае останутся стабильными, несмотря на колебания".

Трансграничные потоки капитала также должны остаться стабильными, полагают в SAFE.

Служба финансово-экономической информации

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