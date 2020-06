Эр-Рияд. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Валютные резервы Саудовской Аравии в апреле резко снизились по итогам второго месяца подряд, поскольку королевство использовало миллиарды долларов на покупку активов через суверенный фонд Public Investment Fund (PIF).

Чистый объем иностранных активов в апреле упал на $20,9 млрд - до $443,75 млрд по сравнению с $464,64 млрд месяцем ранее, свидетельствуют данные Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA, ЦБ страны). При этом в марте показатель рухнул почти на $27 млрд - максимальное снижение за последние два десятилетия, отмечает New York Times.

ЦБ направил в PIF за эти два месяца $40 млрд, которые были потрачены на покупку акций зарубежных компаний, сильно подешевевших на волне падения фондовых рынков.

Как сообщалось ранее, суверенный фонд, стоимость которого оценивается в $300 млрд, в первом квартале фонд приобрел акции Facebook Inc., Walt Disney Co., Marriott International Inc., Cisco System на сумму примерно полмиллиарда долларов США в каждом случае. PIF также инвестировал $522 млн в Citigroup Inc., $488 млн в Bank of America Corp., а также $714 млн в Boeing Co.

Также фонд в апреле сообщал о покупке акций круизного оператора Carnival Corp. и Live Nation Entertainment Inc., занимающейся организацией концертов и продажей билетов, почти на $500 млн в каждом из случаев.

