Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 8:47

Таллин. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Еврейская община Эстонии выразила возмущение в связи с действиями вандалов на Еврейском кладбище в Таллине, где были перевернуты пять надгробий.

"Чудовищный акт вандализма в месте, где предки покоятся с миром, где каждый человек думает о духовности, отношениях между поколениями и человеческих ценностях, является оскорбительным, пугающим и неприемлемым в нашем обществе", - говорится в обнародованном во вторник заявлении общины.

Зафиксированный акт вандализма - первый на этом еврейском кладбище, которое не было осквернено даже во время нацистской оккупации.

Перевернутые надгробия были обнаружены в ночь на 23 июня. На место происшествия прибыла полиция, начато расследование.

Кроме того, днем 23 июня на больших камнях, расположенных близ остановки общественного транспорта "Лилле", была обнаружена нарисованная краской свастика. Информация об этом также была передана в полицию и местным властям.

По словам председателя Еврейской общины Эстонии Аллы Якобсон, "трудно поверить, что эти злонамеренные акции были организованы именно во время праздников в эстонском государстве (23 июня в Эстонии отмечается государственный праздник - День Победы в Освободительной войне 198-1920 гг. - ИФ).

В этом году исполняется 110 лет со дня открытия еврейского кладбища в Таллине. На кладбище установлены памятник жертвам депортации 1941 года, а также памятник жертвам Холокоста, сложенный в стопку из камней, в которой каждый камень символизирует одного погибшего.

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