Брюссель. 30 марта. ИНТЕРФАКС - На третьем голосовании в британской Палате общин по соглашению о "брекзите" 29 марта премьер-министр Тереза Мэй, конечно, рассчитывала получить отсрочку до 22 мая, заявил российским журналистам в Брюсселе постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

Это, по его словам, "чтобы избежать странного, если не сказать смешного, варианта развития событий, при котором Великобритании сейчас пришлось бы заниматься подготовкой и проведением выборов своих депутатов в Европарламент".

"Эта ситуация может показаться гротескной, но дело обстоит именно так: оставаться членом Евросоюза после этих выборов Великобритания, не избрав своих представителей, уже не может", - пояснил высокопоставленный российский дипломат, комментируя ситуацию после голосования британских парламентариев.

Он отметил, что председатель Евросовета Дональд Туск отреагировал в Twitter подтверждением ранее объявленного намерения созвать экстренное заседание саммита ЕС 10 апреля.

"Более субстантивная и весьма жесткая, судя по всему заранее заготовленная, реакция последовала от Еврокомиссии, подтвердившей, что вариант выхода без сделки в полночь 12 апреля ныне весьма вероятен. Евросоюз - успокоила ЕК общественность 27 стран - готовился к такому варианту еще с декабря 2017 года, и сейчас находится во всеоружии, оставаясь единым. При этом все поблажки, которые несло бы в себе одобрение соглашения о выходе, в частности, переходный период почти на два года, более неактуальны", - сказал постпред РФ.

"Гадать, что произойдет в ближайшие дни, - продолжил В.Чижов, - я не буду. Но до 12 апреля у правительства Т.Мэй осталось намного меньше вариантов, чем было до сегодняшнего дня. Хотя они есть".

Во-первых, полагает российский дипломат, "можно попытаться в четвертый раз внести в парламент пресловутое соглашение, на что премьер уже успела намекнуть". Правда, по его мнению, "шансов на то, что итоги этого голосования будут сильно отличаться, на данный момент не просматривается".

"Можно все бросить, как Т.Мэй уже предлагала сделать, и, хлопнув дверью, уйти с поста премьер-министра. Но проблема при этом с ней едва ли уйдет.

Вариант досрочных выборов потребовал бы договоренности с Евросоюзом об очередной отсрочке, которую ЕС, как я себе это представляю, мог бы дать при условии, что досрочные выборы будут проходить одновременно или параллельно с выборами в Европарламент. И, честно говоря, сегодня трудно себе представить какого-либо политического деятеля Великобритании, независимо от партийной принадлежности, который отважился бы в этих условиях баллотироваться в Европарламент", - считает В.Чижов.

Наконец, указал он, "есть радикальный вариант - так сказать, повернуть колесо истории вспять и вообще отказаться от "брекзита"". "Эта возможность у британского правительства пока остается. Но в Брюсселе резонно задаются вопросом: если это произойдет, то где гарантия, что через год-два пришедшие на смену Т.Мэй руководители (а пока наиболее активно ведущие себя кандидаты в премьеры - это как раз представители крыла "жестких брекзитеров" Консервативной партии) вновь не поставят вопрос о выходе, затеяв новый переговорный процесс с ЕС. Понятно, что к такому варианту партнеры Великобритании относятся с большим резервом", - сказал дипломат.

То же самое, предположил В.Чижов, означал бы исключенный предыдущим голосованием вариант о втором референдуме, потому что даже если бы он показал обратный результат, британская политическая элита и общество остались бы разделенными. И нашлись бы люди, которые скажут, "если можно второй, то почему бы не провести и третий - в расчете на то, что настроение избирателей опять поменяется".

"Ныне мы наблюдаем, конечно, ситуацию с явными элементами политического хаоса, полную беспомощность нынешнего правительства, у которого, похоже, лучше получается бороться с мифическими российскими угрозами, нежели решать насущные проблемы собственной страны", - подчеркнул глава российской дипломатической миссии при Евросоюзе.

Он уверен, что "окончательная развязка так или иначе неизбежна, причем в ближайшие дни".

1ов бм

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