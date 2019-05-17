Москва. 17 мая. ИНТЕРФАКС - График строительства газопровода "Северный поток 2" с вводом в 2020 году относится только к третьему варианту маршрута в Дании, заявка по которому была подана в апреле 2019 года и работа по ней потребует определенного времени, сообщили "Интерфаксу" в Nord Stream 2 AG.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на представленный датскому регулятору отчёт сообщило, что завершение строительства и ввод газопровода планируется во втором полугодии 2020 года.

При этом в компании Nord Stream 2 AG отметили, что у датского регулятора на рассмотрении уже находятся две заявки на прохождение газопровода через датские воды. Вся работа по этим заявкам уже проведена, и решение может быть принято в любой момент. Кроме того, Nord Stream 2 AG подала апелляцию на запрос Датского энергетического агентства предоставить предложения по третьему варианту маршрута.

"На рассмотрении в Датском энергетическом агентстве уже находятся две заявки от компании Nord Stream 2 AG. Процессы получения разрешений по обеим заявкам, включавшие национальные и международные консультации с общественностью, экспертами и компетентными органами, показали, что оба маршрута соответствуют техническим и экологическим требованиям, и разрешение может быть выдано по любому из них", - добавили в компании.

"Мы были вынуждены подать эту заявку вследствие решения Датского энергетического агентства (ДЭА) от 26 марта 2019 о том, что компания Nord Stream 2 не получит решения по заявке на северо-западный маршрут в ИЭЗ Дании до тех пор, пока не подаст заявку и сопровождающую документацию по ОВОС по варианту маршрута к юго-востоку от острова Борнхольм в ИЭЗ Дании", - уточнили в Nord Stream 2.

"Мы не согласны с этим решением, помимо прочего, на основании права на свободную укладку трубопроводов в ИЭЗ любой страны, как это определено в Конвенции по морскому праву (UCLOS) 1982 года, участницей которой является Дания. Будучи ответственным разработчиком проекта, мы должны обеспечить своевременное завершение строительства газопровода "Северный поток 2" - и поэтому приняли решение об одновременной подаче апелляции в Апелляционный совет Дании. В нашей апелляции утверждается, что решение ДЭА незаконно (на датском "ugyldig"). Соответственно, это решение должно быть аннулировано с тем, чтобы ДЭА могло без промедления выдать разрешение по северо-западному маршруту "Северного потока 2", - заявили в компании.

У стройки уже есть разрешения на строительство от России, Финляндии, Швеции, Германии. Днем ранее "Газпром" сообщил, что на сегодняшний день газопровод построен по двум ниткам на 1250 км.

ан им *

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!