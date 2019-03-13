Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 11:14

Брюссель. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Президент ассоциации предпринимателей BusinessEurope Пьер Гаттаз выразил обеспокоенность представителей европейского бизнеса голосованием британской Палаты общин по Brexit без соглашения.

"Отсутствие соглашения увеличит затраты и приведет к принятию решений, которые нельзя будет пересмотреть. Политики должны действовать ответственно и прямо сейчас отказаться от сценария без соглашения. Отсутствие соглашения означает хаос, серьезные проблемы для граждан и бизнеса с далеко идущими экономическими последствиями", - говорится в заявлении П.Гаттаза, поступившем в "Интерфакс".

По его словам, нельзя терять времени, до Brexit осталось около двух недель.

"Учитывая неопределенность, ЕС и Великобритания должны дать себе необходимое время для работы над решением, которое обеспечит гражданам и бизнесу надлежащий переходный период", - считает глава ассоциации бизнесменов Европы.

1ов де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!