Этот контент был опубликован 10 июня 2019 г. 9:39

Берлин. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Польша завершила переговоры об увеличении присутствия на своей территории американских военнослужащих, подтвердил "Польскому радио" в понедельник глава канцелярии президента Кшиштоф Щерский.

"Я могу подтвердить, что переговоры завершены. Но это пока не означает, что у нас есть соглашение, поскольку результаты переговоров будут представлены президентам (обеих стран - ИФ), и они решат, устраивают ли они их", - сказал Щерский.

Ранее газета "Речь Посполита" сообщила, что стороны достигли договоренности относительно стоимости присутствия военных США. По ее данным, президенты двух стран - Анджей Дуда и Дональд Трамп - подпишут соглашение об увеличении числа американских военных в Польше в Белом доме 12 июня.

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