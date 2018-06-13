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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 16:54 13.06.2018 - 16:54

Брюссель. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Притом, что отмечены некоторые подвижки в выполнении Польшей требований Европейской комиссии относительно нарушений европейского законодательства при проведении судебных реформ в стране, в целом основные обеспокоенности Брюсселя сохраняются, заявил первый заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс.

Выступая в среду на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге, Ф.Тиммерманс подробно изложил все тонкости возникшего конфликта между Брюсселем и Варшавой в связи с нарушением, как считают в Еврокомиссии, польскими властями принципов правового государства.

"Нельзя гарантировать независимость судебной власти", - так охарактеризовал сложившуюся в Польше обстановку первый зампред ЕК.

"Европейской комиссии остается прийти к заключению, что принятые (в Польше - ИФ) в апреле и мае четыре закона недостаточны, чтобы снять нынешние обеспокоенности, и также недостаточны, чтобы устранить реальный риск серьезного нарушения принципов правового государства. Меры, принятые польскими властями в течение последних шести месяцев, создают и продолжат создавать сложности. Сегодня Верховный суд может оказаться под политическим контролем", - констатировал Ф.Тиммерманс.

Он напомнил, что на минувшей неделе Еврокомиссия просила Совет ЕС "организовать официальное слушание Польши в контексте статьи 7, параграфа 1 Договора о Европейском союзе".

"(Евро)комиссия искренне надеется, что Польша урегулирует и найдет решения для обеспокоенностей, выраженных комиссией. Необходимо, чтобы польским правительством были срочно приняты меры для решения судьбы судей Верховного суда к 1 июля, потому что к этой дате завершается их мандат", - заявил зампред ЕК.

Он сообщил, что рассчитывает быть на следующей неделе в Варшаве, чтобы обсудить ситуацию с польскими властями и найти решение проблем.

Как сообщалось, 20 декабря 2017 года Ф.Тиммерманс объявил, что Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС принять решение по Польше в рамках статьи 7, параграфа 1 Договора о Европейском союзе.

14 мая 2018 года Ф.Тиммерманс выступил на заседании Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе с сообщением о ходе диалога с польским правительством.

"Я проинформировал министров, что этот диалог не может продолжаться бесконечно. Нужно будет в тот или иной момент делать выводы, которые из него проистекают. Я надеюсь, что мы сможем с польским правительством продолжать продвигаться по пути диалога в ближайшие недели, чтобы для существующих проблем найти решения, которые были сформулированы Еврокомиссией в ее рекомендациях", - сказал зампред ЕК на пресс-конференции после Совета ЕС.

"В последние недели мы добились некоторого прогресса, но недостаточного, чтобы считать, что системные риски (для соблюдения принципов правового государства - ИФ) в Польше больше не существуют", - отметил зампред Еврокомиссии.

Он выразил надежду, что к июньскому Совету ЕС по общим вопросам удастся объявить "хорошие новости". По его словам, ясно, что и польское правительство, и Еврокомиссия согласны по одному пункту: диалог не может длиться неопределенное время.

Отвечая на вопрос о том, какие могут быть решения к июньскому Совету ЕС относительно статьи 7 договора о Европейском союзе, Ф.Тиммерманс сказал, что речь может идти о "наборе возможностей". Может быть, переговоры приведут к прогрессу, который позволит считать, что в Польше больше нет угрозы для правового государства и независимости судебной власти, или, наоборот, будет вывод, что ситуация зашла в тупик, и тогда нужно будет просить Совет ЕС перейти к следующей фазе - организовать слушания, чтобы Польша и Еврокомиссия могли представить свои аргументы.

Статья 7, параграф 1 договора о Евросоюзе гласит, что, если Совет ЕС решением большинства в четыре пятых своих членов констатирует, что существует явный риск серьезного нарушения одним из государств-членов общих ценностей, обозначенных в статье 2 договора, Еврокомиссия может начать такую процедуру, представив мотивированное предложение.

Договор о Европейском союзе предусматривает довольно сложную процедуру наказания государства-члена в случае подобных нарушений, и первый параграф статьи 7 еще не ведет напрямую к санкциям.

Последнее слово, согласно статьи 7 параграфа 2, остается за Европейским советом. Если он "единогласно по предложению одной трети государств-членов или Европейской комиссии и после одобрения Европейским парламентом" констатирует "существование серьезного и устойчивого нарушения каким-либо государством-членом ценностей, указанных в статье 2 (уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам - ИФ)", то сначала должен предложить этому государству-члену представить свои замечания по данному вопросу.

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