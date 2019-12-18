Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 20:11

Вашингтон. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Соединенным Штатам и Южной Корее не удалось прийти к консенсусу по итогам двух дней переговоров вокруг долей расходов на содержание американских военнослужащих, сообщает в среду CNN.

Действующее сейчас между Вашингтоном и Сеулом соглашение истекает в конце 2019 года. По словам представителей Госдепартамента и МИД Южной Кореи, следующий раунд переговоров запланирован на начало января.

В Южной Корее дислоцировано 28,5 тыс. американских солдат для сдерживания Северной Кореи. На увеличении расходов на содержание американских войск в Южной Корее настаивает президент США Дональд Трамп.

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