Вашингтон. 15 января. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай вместе занимаются разработкой искусственного интеллекта, что является предметом для беспокойства Вашингтона, заявил директор Объединенного центра искусственного интеллекта Минобороны США Джон Шанахан.
"Россия и Китай сотрудничают по вопросу создания искусственного интеллекта ", - сказал он в среду во время телефонного брифинга.
При этом, согласно оценкам Шанахана, РФ и КНР в этой деятельности придерживаются не одних и тех же целей, однако ведут работы в рамках целого ряда проектов.
"Мы рассматриваем этот факт, как представляющий беспокойство для нас", - отметил чиновник.
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