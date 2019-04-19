Этот контент был опубликован 19 апреля 2019 г. 17:39

Вашингтон. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - США продолжат оказывать давление на КНДР и добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в пятницу по итогам встречи со своим японским коллегой Таро Коно.

"В заглавии списка наших общих (с Японией - ИФ) дипломатических целей (стоит задача - ИФ) добиться полной, подлежащей проверке денуклеаризации Северной Кореи. В сотрудничестве с международным сообществом и в соответствии с резолюциями Совбеза ООН мы продолжим оказывать давление на Северную Корею", - сказал М.Помпео на пресс-конференции.

По его словам, КНДР должна "избавиться от всего своего арсенала оружия массового поражения, баллистических ракет, а также прекратить реализацию соответствующих программ и строительство объектов".

"Мы продолжим применять все санкции против Северной Кореи и призываем все страны сделать то же самое", - подытожил госсекретарь.

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