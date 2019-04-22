Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 9:26

Брюссель. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - США введут санкции против Турции и заморозят поставки американских истребителей F-35, если Анкара приобретет и приступит к развертыванию российской зенитной ракетной системы С-400, заявил американский сенатор-демократ Боб Менендес.

"Нет никаких шансов, что у них (Турции - ИФ) будет F-35. По действующим законам будут введены санкции. Приобретение крупной военной техники у России - это действие, подпадающее под санкции. Оно грозит санкциями всем, включая Турцию", - сказал сенатор в интервью греческому изданию "Катимерини".

По словам Б.Менендеса, F-35 не может быть поставлен вместе с С-400, так как технологии, применяемые в F-35, могут быть уязвимы для этой ЗРС. "Так что это невозможно", - сказал он.

Сенатор-демократ отметил, что некоторые самые решительные сторонники соглашения по F-35 и другие официальные лица США, которые считают, что Турция по-прежнему является основным партнером в области безопасности в регионе, дали понять, что это так "просто не может произойти".

Отвечая на вопрос о том, будут ли США рассматривать вопрос о переводе американских военных баз из Турции в Грецию, если отношения между Вашингтоном и Анкарой будут ухудшаться, Б.Менендес сказал, что, хотя он не верит, что это произойдет, Вашингтон сделает все возможное для защиты национальной безопасности, включая передислокацию военных баз.

В апреле стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400.

Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

29 сентября 2017 года Владимир Кожин, будучи помощником президента РФ по ВТС (ныне сенатор), сообщил, что Турция внесла аванс в рамках подписанного контракта по С-400.

3 апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ускорила производство С-400 для Турции по просьбе Анкары, и стороны договорились по цене.

18 февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции систем С-400 будет полностью выполнен в 2019 году, а министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

1кю ар ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!