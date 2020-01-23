Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 19:10

(обновленная версия сообщения от 18:28 мск, добавлено сообщение Белого дома)

Вашингтон. 23 января. ИНТЕРФАКС - Госдепартамент США в четверг распространил уведомление о том, что с 24 января будет прекращена выдача виз для временного пребывания иностранкам, рассчитывающим на въезд в США с целью "родильного туризма" - практики поездок в США для того, чтобы обеспечить автоматическое постоянное гражданство ребенку, рожденному на американской земле, говорится в сообщении Белого дома.

"Это изменение в правилах необходимо ради общественной и национальной безопасности, а также целостности нашей иммиграционной системы", - отмечается в сообщении.

"Индустрия родильного туризма угрожает перегрузкой дорогостоящим ресурсам больниц, она крепко связана с криминальной активностью, что отражено в судебных процессах федерального уровня. Закрыв эту бросающуюся в глаза лазейку, мы защитим США от созданных этой практикой угроз национальной безопасности", - отмечается в документе.

"Эта мера также защитит американских налогоплательщиков от растрат их заработанных тяжелым трудом долларов на финансирование затрат, связанных родильным туризмом. Цельность американского гражданства должна находиться под защитой", - заявляют в белом доме.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа в четверг опубликовала новые правила получения виз, направленные на сдерживание так называемого "родильного туризма".

Речь идет о запросах на получение американской туристической визы в случаях, когда женщины целенаправленно едут в США на роды, чтобы впоследствии ребенок мог получить американский паспорт.

В соответствии с новыми правилами, заявительницам будет отказано в получении туристических виз в случае, если сотрудники американской консульской службы выявят, что они направляются в страну на роды.

Правила опубликованы в Федеральном реестре.

Практика поездок в США для родов, по сути, законна, отмечает AP, однако существуют случаи, когда власти арестовывают сотрудников агентств, занимающихся организацией "родильного туризма" в связи с фактами визового мошенничества и уклонения от налогов.

В государственном департаменте США считают, что посещение страны с целью "родильного туризма" не является деянием, подпадающим под понятие туризма, то есть для получения новых впечатлений или отдыха.

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