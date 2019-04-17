Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 21:13

Вашингтон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - США в среду добавили в санкционный список сына президента Никарагуа Даниэля Ортеги, Лауреано Ортегу Мурильо и вице-президента страны Росарио Мурильо, говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение американского Минфина)

В сообщении OFAC говорится, что ограничительные меры в отношении сына никарагуанского лидера, вице-президента Р.Мурильо и никарагуанского банка Banco Corporativo SA введены "из-за коррупционных финансовых операций и поддержки режима Ортеги".

"Добавленные в санкционный список лица и структура поддерживают режим, который с апреля 2018 года расправляется с политической оппозицией. Это привело к гибели 325 человек, ранениям более 2 тыс. человек, тюремному заключению сотен политических деятелей и представителей гражданского общества и тому, что более 42 тыс. никарагуанцев ищут убежище в Коста-Рике", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте OFAC.

В нем говорится, что "Президент Ортега, вице-президент Мурильо и члены их окружения продолжают участвовать в вопиющей коррупции, насилии и нарушениях основных прав человека".

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