Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 17:27

Вашингтон. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Госдеп США объявил о введении санкций в отношении главы УМВД РФ по Грозному Аслана Ирасханова за нарушение прав человека, говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте ведомства.

"Госдепартамент подверг санкциям Аслана Ирасханова, главу УМВД по городу Грозному в Чеченской республике РФ, в связи с его причастностью к грубому нарушению прав человека", - отмечается в документе.

"Существуют достоверные данные, на основании которых на Ираханове, в прежней должности командира полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова, лежит ответственность за расправы над 27 людьми без должного судебного разбирательства", - заявляют в госдепе США.

"Мы с обеспокоенностью отмечаем, что в Чечне продолжают нарушать права человека, что выражается во внесудебных расправах, похищениях, произвольных задержаниях представителями властей", - подчеркивается в документе.

"Российскому правительству не удается предпринять должных шагов по преследованию и осуждению официальных лиц, причастных к этим фактам злоупотреблений и насилия, что порождает климат безнаказанности", - заключает госдеп США.

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