Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 16:14

Дубай. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Вашингтон проводит переговоры с йеменскими повстанцами-хуситами с целью положить конец войне в Йемене, заявил помощник госсекретаря США по ближневосточным делам Дэвид Шенкер.

"Насколько это возможно, мы ведем переговоры с хуситами, чтобы попытаться найти путем диалога решение конфликта (в Йемене - ИФ), приемлемое для обеих сторон", - цитирует его в четверг издание "Галф ньюс".

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.

"Галф ньюс" отмечает, что, хотя коалиция добилась заметных успехов в освобождении территории Йемена из-под контроля хуситов, однако основные города страны, включая столицу Сану, находятся в руках повстанцев.

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