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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 17:25 25.09.2018 - 17:25

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Соединенные Штаты работают с другими государствами, чтобы снизить объем закупок нефти у Ирана.

"Мы работам со странами, которые импортируют необработанную нефть из Ирана, чтобы значительно снизить эти закупки", - сказал Д.Трамп, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

"США призывают другие нации изолировать иранский режим до тех пор, пока Иран продолжает свою агрессивную политику", - подчеркнул американский президент.

Ранее Д.Трамп заявил, что США 5 ноября восстановят дополнительные ограничительные меры против Ирана. Эти санкции будут касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана.

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