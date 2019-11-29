Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 19:05

Вашингтон. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - США обратились в пятницу к иракским властям с призывом отреагировать на "законные жалобы" протестующих и провести реформы, которых они требуют, говорится в сообщении, которое в пятницу распространил госдеп США.

"Мы по-прежнему призываем правительство Ирака провести реформы, которых требует народ, в частности те, которые касаются снижения уровней безработицы, коррупции, а также избирательного реформа", - говорится в сообщении.

"Мы разделяем законные интересы протестующих", - отмечается в документе.

Ранее в пятницу иракский премьер Адиль Абдул-Махди заявил, что подаст в отставку с поста на фоне антиправительственных протестов и беспорядков, не утихающих в стране почти два месяца.

"Я представлю парламенту официальное прошение об отставке с поста премьер-министра - так, чтобы парламент мог рассмотреть новые кандидатуры", - говорится в заявлении Абдула-Махди, распространенном в пятницу.

Когда именно он уведомит парламент об отставке, пока не сообщается.

По данным агентства Associated Press, накануне в Багдаде, Эн-Наджафе и Эн-Насирии иракскими силами безопасности были убиты 40 протестующих.

В Ираке с начала демонстраций 1 октября 2019 года погибли по меньшей мере 400 человек, тысячи получили ранения.

Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

Премьер Ирака Адиль Абдул-Махди пообещал провести перестановки в правительстве, а также реализовать реформы в социальной сфере, однако демонстранты остались этим недовольны. Теперь они выступают за отставку всего политического руководства страны.

1ви ар

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