Вашингтон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - США не вмешиваются в конфликт в Судане и оказывают помощь в выстраивании диалога между сторонами, заявил в пятницу помощник государственного секретаря США по африканским делам Тибор Наджи.
"Роль США (в Судане - ИФ) состоит в том, чтобы оказывать поддержку", - сказал Наджи в ходе телефонного брифинга.
При этом он выразил надежду на позитивный исход диалога между сторонами.
В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.
В начале июня, по меньшей мере, 100 человек стали жертвами разгона протестующих в столице Судана Хартуме.
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