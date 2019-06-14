Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 17:29

Вашингтон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - США не вмешиваются в конфликт в Судане и оказывают помощь в выстраивании диалога между сторонами, заявил в пятницу помощник государственного секретаря США по африканским делам Тибор Наджи.

"Роль США (в Судане - ИФ) состоит в том, чтобы оказывать поддержку", - сказал Наджи в ходе телефонного брифинга.

При этом он выразил надежду на позитивный исход диалога между сторонами.

В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.

В начале июня, по меньшей мере, 100 человек стали жертвами разгона протестующих в столице Судана Хартуме.

1тэ аю

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