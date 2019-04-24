Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 17:32

Вашингтон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Администрация США в среду вспоминает жертв геноцида армянского народа в Османской империи в 1915 году и скорбит о погибших людях, говорится в заявлении Белого дома.

"В этот день памяти мы присоединяемся к армянскому сообществу в Америке и во всем мире в их скорби о потерянных жизнях... Мы выражаем солидарность армянскому народу и вспоминаем тех, кто потерял свои жизни в ходе Мец Егерн (геноцид 1915 года - ИФ), мы подтверждаем нашу приверженность безопасному миру", - приводятся в заявлении слова президент США Дональда Трампа.

"Мы обязуемся извлечь уроки из прошедших трагедий, чтобы они не повторились", - отмечается в документе.

Факт геноцида армянского народа в Османской империи, жертвами которого в 1915 году стали до 1,5 млн этнических армян, признан многими государствами.

Первым это в 1965 году сделал Уругвай, примеру которого последовали Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург.

Геноцид армян признали также Европарламент и Всемирный совет церквей.

Федеральные власти США не признают факт геноцида армян. Тем не менее, большинство американских штатов, на своем уровне, геноцид признали.

Российская Государственная дума приняла в 1995 году постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 гг. на его исторической родине - в Западной Армении".

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