Вашингтон. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - США готовы возобновить дипломатическую деятельность в Каракасе, как только для этого сложатся подходящие условия, сообщил в среду на брифинге госдепартаменте глава американской дипломатии Майкл Помпео.
"В том, что касается Венесуэлы, мы продолжаем предпринимать многосторонние усилия, направленные на возобновление работы посольства США в Каракасе, мы к этому готовы. Как только режим Мадуро (президента Венесуэлы) отойдет от власти, я полагаю, американский флаг снова взовьется в Каракасе", - сказал он.
В конце января прошлого года, когда Вашингтон признал президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо, законно избранный венесуэльский президент Николас Мадуро объявил о разрыве дипотношений с США.
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