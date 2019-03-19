Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 20:40

Лондон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон во вторник выразил готовность Вашингтона к скорому заключению торгового соглашения с Великобританией.

"Мы готовы (к заключению торгового соглашения с Британией - ИФ)", - сказал Дж.Болтон в эфире телеканала Sky News.

По его словам, президент США Дональд Трамп видит огромные возможности в том случае, если вопрос с определением статуса Британии в связи с Brexit будет решен.

"Мы будем рады видеть здесь министра международной торговли Лиама Фокса и любого члена правительства Британии. Мы можем заключать подобные сделки очень быстро. Мы готовы к этому", - подчеркнул советник.

Ранее на этой неделе Д.Трамп заявил, что его администрация намерена в будущем работать над заключением торгового соглашения с Великобританией.

1тэ ар

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