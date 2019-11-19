Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 13:35

Брюссель. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - США после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) открыты для обсуждения с Россией новых соглашений в сфере контроля над вооружениями, однако также необходимо участие КНР, заявила во вторник постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

"Нам следует добиваться новых договоров, в которые мы могли бы включить Китай, который в данный момент обладает значительным количеством таких ракетных систем, которые могли бы повредить всем нам", - сказала она в ходе телефонного брифинга.

При этом она напомнила о крахе в этом году ДРСМД.

"Теперь мы рассматриваем возможность новых соглашений в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем - с основными силами, обладающим потенциалом, который может быть пагубным для нашей (США - ИФ) безопасности", - продолжила она.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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