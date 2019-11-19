Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 13:35

Брюссель. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - США после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) открыты для обсуждения с Россией новых соглашений в сфере контроля над вооружениями, однако также необходимо участие КНР, заявила во вторник постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

"Нам следует добиваться новых договоров, в которые мы могли бы включить Китай, который в данный момент обладает значительным количеством таких ракетных систем, которые могли бы повредить всем нам", - сказала она в ходе телефонного брифинга.

При этом она напомнила о крахе в этом году ДРСМД.

"Теперь мы рассматриваем возможность новых соглашений в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем - с основными силами, обладающим потенциалом, который может быть пагубным для нашей (США - ИФ) безопасности", - продолжила она.

Ранее во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе сожалеют о распаде ДРСМД, но в то же время ведут дискуссии о дальнейших шагах альянса, включая новые меры по контролю над вооружениями.

Как сообщалось, 2 августа Соединенные Штаты вышли из ДРСМД, который был заключен между США и СССР в 1987 году. Он запрещал производство и развертывание ядерных и обычных баллистических ракет наземного базирования, а также крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5000 км.

Решение о выходе из договора было принято на фоне обвинений Вашингтоном и союзниками по НАТО в адрес России в несоблюдении ДРСМД. Россия отвергла эти обвинения.

1аю

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